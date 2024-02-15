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Россиянина, который лишил подругу глаза ударом ноги, отправили в колонию на полтора года

В Курганской области вынесли приговор мужчине, который выбил сожительнице глаз

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Depositphotos

В Курганской области осудили мужчину, по вине которого женщина потеряла глаз. Об этом сообщается сайте районного суда.

В ноябре житель Петуховского округа поссорился со своей подругой на веранде частного дома. Он был пьян и в какой-то момент ударил женщину ногой по голове. Потерпевшая попала в больницу, врачам пришлось удалить ей глаз. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Суд признал фигуранта виновным в совершении преступления. В качестве наказания он полтора года проведет в исправительной колонии общего режима. Как уточняется, судья нашел в деле смягчающие обстоятельства — признание подсудимым своей вины, извинения, которые он принес потерявшей глаз женщине, а также активная помощь следствию.

Ранее россиянин напал с ножом на сожительницу, которая вернулась домой в неподходящий момент.

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