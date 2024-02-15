Напавших с ножом на соседа пятиклассников из Москвы отправили за решетку

В Москве двоих братьев-пятиклассников отправили за решетку после нападения на соседа с ножом. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации агентства, Зюзинский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и отправил братьев 11 и 12 лет в Центр временного размещения сроком на 30 суток.

Инцидент произошел в ЖК в Южном Бутово в конце января. Несовершеннолетние из переехавшей из Азербайджана семьи вместе со старшим братом и ножом напали на 37-летнего IT-специалиста иранского происхождения, который женился на россиянке и остался в стране. Пострадавшего экстренно госпитализировали с серьезной кровопотерей. Сообщается, что он уже месяц не может восстановиться, и недавно снова попал в больницу.

Ранее в Томской области воспитанница детского дома избила ребенка.