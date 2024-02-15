Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Напавших с ножом на соседа пятиклассников из Москвы отправили за решетку

Регнум: в Москве напавших на соседа с ножом пятиклассников отправили за решетку

close
100%
Pexels

В Москве двоих братьев-пятиклассников отправили за решетку после нападения на соседа с ножом. Об этом сообщает ИА Регнум.

По информации агентства, Зюзинский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и отправил братьев 11 и 12 лет в Центр временного размещения сроком на 30 суток.

Инцидент произошел в ЖК в Южном Бутово в конце января. Несовершеннолетние из переехавшей из Азербайджана семьи вместе со старшим братом и ножом напали на 37-летнего IT-специалиста иранского происхождения, который женился на россиянке и остался в стране. Пострадавшего экстренно госпитализировали с серьезной кровопотерей. Сообщается, что он уже месяц не может восстановиться, и недавно снова попал в больницу.

Ранее в Томской области воспитанница детского дома избила ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами