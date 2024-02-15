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Британка пришла в кинотеатр и увидела полный зал крыс

Daily Star: британка требует закрыть кинотеатр из-за поселившихся в нем крыс

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Британка пришла в кино и увидела полный зал крыс, пишет Daily Star. Грызуны доедали попкорн, упавший на пол.

Клэр Бермингем рассказала, что пришла с друзьями в кинотеатр, но сеанс был испорчен, как только она зашла в зал. Женщина увидела там столпотворение крыс, которые доедали попкорн, разбросанный по полу. Британка пожаловалась администрации заведения, но ей заявили, что в курсе проблемы и ничем помочь не могут.

«Там было много крыс, так что это было довольно сюрреалистично. Мы открыли двери и увидели их повсюду на стульях и в подстаканниках», — вспоминает Бермингем.

Представитель кинотеатра рассказали, что крысы появились из-за протекающей рядом реки и многочисленных точек общественного питания, установленных в районе.

Теперь Клэр настаивает на том, чтобы кинотеатр закрыли.

«Я работала в сфере охраны труда и техники безопасности, поэтому знаю, какие болезни переносят крысы», — добавила она.

Ранее в Британии увеличилось число людей, которым нужны советы по борьбе с крысами.

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