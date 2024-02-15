Россиянин получил травму мочевого пузыря, поскользнувшись на улице

В Башкирии медики спасли пациента с разрывом мочевого пузыря, мужчина поскользнулся и упал на улице. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

45-летний мужчина был доставлен в больницу Салавата с жалобами на сильные боли в области живота, тошноту и невозможность самостоятельного мочеиспускания, пациент рассказал, что неприятные симптомы появились, когда он поскользнулся и упал на улице.

В ходе обследования медики обнаружили, что у пострадавшего произошел разрыв мочевого пузыря.

«Из-за повреждения органа все его содержимое выливалось в брюшную полость. Это жизнеугрожающее состояние, требующее немедленного хирургического вмешательства», — рассказал Айрат Рахматуллин.

Хирурги ушили дефект стенки мочевого пузыря, спустя неделю мужчина пошел на поправку. Он выписан на амбулаторное лечение под наблюдение врача-уролога.

Ранее российские врачи вывели из организма пациента девять литров мочи.