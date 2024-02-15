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Московский суд продлил арест обвиняемому в госизмене россиянину

В Москве суд продлил арест обвиняемому в госизмене россиянину Юрию Плыске

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста гражданину России и уроженцу Тольятти Юрию Плыске в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, мужчине продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, а всего — до 12 месяцев, то есть до 22 апреля 2024 года.

Как пишет ТАСС, обвиняемый был доставлен в суд в сопровождении конвоя. Из-за проблем со здоровьем он передвигался на костылях.

В феврале Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к 16 годам лишения свободы сторонника запрещенной террористической организации за госизмену и диверсию на железной дороге.

До этого в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор крымчанину, которого обвиняли в попытке госизмены. В рамках заседания подсудимый заявил, что раскаялся в содеянном. В результате он получил восемь лет лишения свободы. При этом государственный обвинитель настаивал на 12 годах.

Ранее россиянина осудили за госизмену в подростковом возрасте.

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