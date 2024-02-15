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В Госдуме одобрили отмену НДФЛ для россиян с заплатой ниже 30 тыс. рублей

Депутат Делягин: 13% – это значимая сумма при зарплате до 30 тыс. рублей

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин поддержал законопроект об освобождении от НДФЛ жителей с доходом ниже 30 тыс. рублей. Вместе с тем эту меру он счел недостаточной, предложив в беседе с НСН также ввести прогрессивную шкалу налогообложения для «супердоходов» богатых.

О разработке соответствующего законопроекта депутатами ЛДПР сообщалось еще в прошлом году – тогда его отправляли на доработку. Сумму в 30 тыс. рублей авторы документа называли оптимальным порогом для отмены НДФЛ. Сегодня проект внесли на рассмотрение депутатов.

В какую сумму это обойдется бюджету, нужно спрашивать у разработчиков инициативы, заявил Делягин, добавив, что это будет немного. Он также отметил, что в этом году в федеральном бюджете заморозят более полутриллиона рублей, и часть этих средств можно направить на поддержку беднейшей части общества.

«В таком случае 13% люди будут оставлять себе, это не так значимо при таких доходах, но для них это заметно», — убежден парламентарий.

При этом предлагаемую меру Делягин посчитал «половинчатой» и требующей доработки, заявив, что вместе с ней следует ввести прогрессивную шкалу налогообложения для богатых.

«Если сверхдоходы будут облагаться высокими налогами, то богатым людям будет выгоднее инвестировать эти доходы в развитие промышленности, а не в личное потребление», — пояснил парламентарий.

В обосновании к законопроекту отмечается, что его принятие потребует дополнительных средств, которые следует учесть в бюджете на 2025 год и последующие годы.

Ранее в Госдуме оценили предложение освободить многодетные семьи от НДФЛ.

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