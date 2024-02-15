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Пациентка 10 часов ждала помощи врачей в приемном покое больницы

BFM TV: во Франции пациентка 10 часов ждала помощи в приемном покое больницы

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Shutterstock

На севере Франции в департаменте Валь д'Уаз женщина, доставленная в больницу бригадой скорой помощи, всю ночь ждала помощи врачей, спасти пациентку не удалось. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По данным полицейского департамента, 66-летнюю пенсионерку доставили в приемный покой больницы с жалобами на боли в области живота и сильные отеки. Пациентку оставили ждать приема, дежурный врач дал ей обезболивающий препарат.

10 часов женщина мучалась от сильных болей, когда ее состояние ухудшилось, медики перевели француженку в отделение интенсивной терапии, но спасти ее не смогли. Администрация медицинского учреждения начала внутреннюю проверку, дочь женщины обратилась с заявлением в полицию.

Ранее врачи предложили россиянке с переломом позвоночника самой добираться до больницы 180 км.

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