Глава Читы допустил, что некоторые улицы города назовут по-китайски

Глава Читы Евгений Ярилов объяснил «Газете.Ru» правилами «хорошего тона» предложение назвать улицы будущих микрорайонов в честь городов-побратимов в Монголии и Китае. С такой инициативой, по его словам, выступили общественники. Ярилов отметил, что в городах Чойбалсан, Маньчжурия и Хайлар стоит много памятников советским воинам, а с Читой их связывает общая история и добрососедские отношения. И добавил, что улицы Шицзиншаньская в Чите не будет — сложно выговорить.

«Я дал поручение исполнительной власти изучить возможность присвоения названий новым улицам, которые только появятся в городе, когда будет построен новый микрорайон, именно в честь пяти городов-побратимов Читы. С инициативой выступил общественный совет «Историческая память». С этими городами — монгольскими, китайскими — нас связывают не только побратимские отношения, но и наша общая история. В городах Чойбалсан, Маньчжурия и Хайлар очень много памятников нашим Советским воинам. Мы дружим с этими городами, у нас идет постоянный культурный, спортивный обмен. Совокупность этих моментов побудили членов общественного совета выйти с таким предложением, тем более, что в Чойбалсане есть улица имени Читы, в Улан-Удэ есть улица Читинская. Это правила хорошего тона и добрососедских отношений, чтобы и в нашем городе, если возможность будет, тоже появились такие улицы», — сказал он.

Ярилов добавил, что помимо Чойбалсана, Маньчжурии и Хайлара, у Читы побратимские отношения с Улан-Удэ и районом Пекина Шицзиншань. Он уточнил, что монголы, несмотря на сложности с произношением, назвали в своем городе улицу в честь Читы, поэтому у россиян «не будет сложностей» с тем, чтобы выговорить название улицы Чойбалсана.

«Если назвать улицу Шицзиншаньская, будет достаточно сложно выговорить. Поэтому члены совета и предложили назвать улица Пекинская, исходя из того, что в других российских городах, таких как Воронеж, Уфа, Челябинск, Улан-Удэ, есть улицы Пекинские. Монголы применяют кириллицу. Я бывал в Чойбалсане и вспоминаю, как радовали глаз знаки с названием улицы в честь Читы. Когда китайцы и монголы говорят слово «Чита» — не совсем слово «Чита» звучит. Но тем не менее они же назвали и выговаривают. В этом чувствуется настоящее уважение к нашему городу. А Чойбалсан назван так в честь маршала Чойбалсана, который известная здесь личность, и сложностей у наших точно не будет», — заявил он.

По словам главы города, туристам из Китая было бы удобнее читать названия новых улиц на родном языке, поэтому комиссия, которая будет заниматься проработкой вопроса, может разрешить писать их на русском и китайском.

«Вначале мы должны усилиями исполнительной власти города Читы проработать вопрос, есть ли возможность назвать улицы в честь этих городов. Далее по процедуре решение будет приниматься специальной комиссией. И эта же комиссия, если на то будет запрос, может установить, что название улиц будет на двух языках. С точки зрения монгольского, там не надо на двух языках делать, потому что они спокойно прочитают на кириллице название улицы Чойбалсан. А с точки зрения китайских городов вы подсказали очень интересную идею. Мы развиваем сегодня туризм с нашими соседями и для будущих туристов из Китайской Народной Республики будет здорово посмотреть в российском городе на улицу, названную в честь их города. Но они точно на кириллице не прочитают. Поэтому если когда-то и будет такое принято решение — назвать улицу в честь этих городов — то чтобы оно было на двух языках», — заключил он.

Накануне стало известно, что глава Читы Евгений Ярилов поручил администрации города изучить возможность присвоения новым городским улицам названий в честь городов-побратимов столицы Забайкалья: улицы Улан-Удэнская, Пекинская, Хайларская, Маньчжурская и Чойбалсана.

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