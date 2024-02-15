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Чесальный станок оторвал руку сотруднику завода в Тульской области

В Тульской области чесальный станок оторвал руку сотруднику завода

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Тульской области чесальный станок засосал рукав и оторвал руку сотруднику завода. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел 14 февраля на заводе в Киреевском районе. Начальник смены в цеху нетканой продукции чистил чесальный станок, который еще не полностью остановился.

«Рукав случайно попал в механизм – его затянуло вместе с курткой и рукой туляка», — сообщил источник, передает издание.

Механизм оторвал россиянину конечность. Его доставили в областную больницу, информации о состоянии мужчины не поступало. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Саратове мужчине оторвало руку на мебельной фабрике во время работы на намоточной машине. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее россиянину оторвало палец цепью от снегохода.

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