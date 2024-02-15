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Собянин отреагировал на обстрел Белгорода

Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск. В своем Telegram-канале он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате жестокой и коварной атаки украинских формирований», — написал Собянин.

Днем 15 февраля украинские войска обстреляли территорию Белгородской области, включая ее административный центр. В результате один из снарядов попал в здание магазина в Белгороде.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, во время атаки ранения различной степени тяжести получили 23 человека.

Позднее сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, при обстреле погибли шесть человек, в том числе один ребенок.

Министерство обороны РФ сообщало, что около 12:30 мск система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее с МИД РФ прокомментировали удар ВСУ по Белгороду.

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