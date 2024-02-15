В Екатеринбурге сотрудник музея «инвестировал» в мошенников шесть млн рублей

Сотрудник краеведческого музея в Екатеринбурге хотел заработать на инвестициях и отдал шесть миллионов мошенникам. Об этом сообщает МВД региона.

По словам самого пострадавшего, с ним связался аферист и представился менеджером по трейдингу. Он предложил вложить деньги в проект, который в последствии будет приносить прибыль. При этом консультировать россиянина будут «финансовые кураторы» за процент от успешных сделок.

С помощью неизвестных сотрудник музея зарегистрировался на предложенных ресурсах, где в последствии он пополнял счет и якобы совершал сделки. При этом баланс мужчины постоянно рос.

Позже екатеринбуржцу предложили поучаствовать в бонусной программе. Для этого мужчина пополнил счет на миллионы рублей. Затем он заметил, что сайт заблокирован и понял, что стал жертвой мошенников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Аферистов ищут.

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