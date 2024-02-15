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В Поморье педофил изнасиловал девочку-подростка в кустах

В Архангельске педофилу за изнасилование подростка в кустах дали 12 лет колонии

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Pixabay

В Архангельске 39-летнего местного жителя признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Архангельской области.

Следствие установило, что в июле 2023 года мужчина напал на улице на девочку-подростка, затащил ее в кусты и, угрожая ей, изнасиловал. Прохожие услышали крики несовершеннолетней и вызвали правоохранителей. Преступника задержали сотрудники Росгвардии и передали его полицейским.

Мужчину признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Ранее житель Карелии получил 20 лет колонии за сексуальное насилие над детьми.

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