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Представительство Еврокомиссии забросали яйцами

Польские фермеры забросали яйцами представительство Еврокомиссии во Вроцлаве

В польском городе Вроцлав фермеры во время демонстрации забросали яйцами представительство Еврокомиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие собрались в центре города у здания ЕК. В акции приняли участие не менее 1 тыс. человек. Они жгли покрышки, взрывали петарды. Через несколько минут после начала акции организаторы объявили о ее окончании.

13 февраля глава профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо заявил, что фермеры готовы возобновить протесты в случае отсутствия дополнительных мер поддержки.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сказал, что французский народ поддерживает протесты фермеров из Польши против ввоза в Европейский союз украинского зерна

11 февраля стало известно, что польские фермеры начали нападать на украинские грузовики с зерном.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов выразил мнение, что одной из причин забастовок фермеров в Европе является подорожавшее топливо для агросектора ЕС из-за отказа от российских энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что в Молдавии фермеры заблокировали дорогу у пограничного поста.

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