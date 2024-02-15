В Волгограде трое подростков нападали на прохожих с молотком

В Волгограде нашли молодых людей, которых подозревают в нападениях на прохожих. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе. Несколько местных жителей пожаловались на то, что к ним подбегали неизвестные с молотком и требовали деньги, банковские карты и другие ценные вещи. Одного из потерпевших избили, ему понадобилась помощь медиков.

Подозреваемых оперативно задержали. Ими оказались подростки 16-18 лет. В беседе с правоохранителями молодые люди сознались в содеянном. По их словам, вещи они сдавали в ломбарды. Полученные от потерпевших деньги тратили по своему усмотрению.

На данный момент полиция устанавливает сумму ущерба. В отношении юношей возбудили уголовное дело. Все трое арестованы.

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