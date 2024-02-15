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Вомбат из японского зоопарка признан самым старым в мире

UPI: 34-летний вомбат из Японии стал самым старым в мире

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Guinness World Records

Вомбат из японского зоопарка признан самым старым в мире, пишет издание UPI. В этому году ему исполнится 35 лет.

Вомбат по кличке Уэйн попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый из своего вида. В зоопарке рассказали, что животное попало к ним после того, как было спасено из сумки своей матери, когда ее сбила машина в ноябре 1989 года.

Кодзо Седзима, директор зоопарка ,рассказал, что Уэйн — «чудесный вомбат», и его долголетие объясняется образом жизни с низким уровнем стресса.

«Он спит, когда хочет спать, и ест, когда хочет», — прокомментировал мужчина

Предыдущего рекордсмена по долголетию среди вомбатов звали Патрик, который дожил до 30 лет в австралийском парке дикой природы Балларат. Средняя продолжительность жизни вомбатов в дикой природе составляет 5-15 лет, а в неволе известно, что они доживают до 20 лет, прокомментировали специалисты.

Ранее ученые выяснили, почему вомбаты испражняются аккуратными одинаковыми кубиками.

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