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Риелтор сообщила о резком росте цен на аренду жилья в крупных городах России

Риелтор Перескокова: цены на аренду жилья в России выросли на 25%

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Depositphotos

В крупных российских городах резко выросли цены на аренду жилья. Об этом в интервью «Ридусу» рассказала риелтор Наталья Перескокова. В первую очередь, по ее словам, это связано с тем, что многие потенциальные покупатели недвижимости отложили сделку из-за ужесточения условий по ипотеке, отдав предпочтение съемным квартирам.

«В среднем цены на аренду жилья поднялись на 25–27%, однако на отдельные лоты цены увеличились на 60%. Такая картина наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и других крупных центрах. В провинции ситуация, безусловно, попроще. Там цены на аренду жилья выросли примерно на 10%», — рассказала эксперт.

Она добавила, что ипотечные кредиты продолжают оформлять, но, в основном те, кто уже имеет квартиру и желает увеличить жилплощадь, а также инвесторы, покупающие недвижимость для перепродажи.

В начале февраля ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов сообщил, что средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России за месяц выросла на 0,7%, превысив 121 тыс. рублей.

До этого директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев заявлял, что цены на первичном рынке жилья в России продолжат повышаться в 2024 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на аренду жилья в 2024 году.

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