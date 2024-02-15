Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Орле подросток с приятелем подожгли релейный шкаф, их задержали

СК предъявил обвинение в диверсии на ж/д путях орловскому подростку

close
100%
«СУ СК России по Республике Адыгея»' class="item-image" >
Телеграм-канал «СУ СК России по Республике Адыгея»

Следственный комитет на транспорте предъявил обвинение в диверсии подростку из Орла, который вместе с приятелем поджег релейный шкаф на перегоне станций Орел и Стальной Конь. Об этом сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, подросток, который длительное время поддерживал действия вооруженных сил Украины, решил организовать диверсию и привлек к этому 16-летнего молодого человека, с которым познакомился в мессенджере. Тот согласился на преступление за денежное вознаграждение, и 8 февраля подростки устроили поджог.

Личности подозреваемых установили, после чего они были задержаны. Теперь их намерены заключить под стражу на время расследования.

До этого сообщалось о задержании жителя Сыктывкара, которого подозревают в государственной измене и сотрудничестве с украинским военизированным объединением. Мужчина принес присягу верности организации, после чего снял объект социнфраструктуры города. Материалы кураторы планировали использовать для диверсий.

Ранее суд арестовал обвиняемого в диверсии на газораспределительной станции в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами