В Орле подросток с приятелем подожгли релейный шкаф, их задержали

Следственный комитет на транспорте предъявил обвинение в диверсии подростку из Орла, который вместе с приятелем поджег релейный шкаф на перегоне станций Орел и Стальной Конь. Об этом сообщили в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, подросток, который длительное время поддерживал действия вооруженных сил Украины, решил организовать диверсию и привлек к этому 16-летнего молодого человека, с которым познакомился в мессенджере. Тот согласился на преступление за денежное вознаграждение, и 8 февраля подростки устроили поджог.

Личности подозреваемых установили, после чего они были задержаны. Теперь их намерены заключить под стражу на время расследования.

До этого сообщалось о задержании жителя Сыктывкара, которого подозревают в государственной измене и сотрудничестве с украинским военизированным объединением. Мужчина принес присягу верности организации, после чего снял объект социнфраструктуры города. Материалы кураторы планировали использовать для диверсий.

Ранее суд арестовал обвиняемого в диверсии на газораспределительной станции в Ленобласти.