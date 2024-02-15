В Москве выпало более двух метров снега с начала зимы

За эту зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра. Об этом сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что для ликвидации последствий сегодняшнего снегопада задействовано 14,5 тысячи единиц техники и 165 тысяч человек. Кроме того, были привлечены дополнительные силы из инженерных компаний.

Заммэра добавил, что в городе осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

В Росгидрометцентре сообщили, что 15 февраля, москвичей ждет облачная с прояснениями погода, снег, гололедица и -10°C.

Согласно метеоданным, дневная температура воздуха в столице будет варьироваться от -8 до -10°C. Будет снег, местами сильный, дороги покроет гололедица. Ожидается юго-восточный ветер скоростью 6-11 м/с.

Перед этим научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд посоветовал россиянам не радоваться сообщениям о теплом феврале.

Ранее в Госдуме предложили запретить повышать цены на такси в непогоду.