В Испании перехватили судно с большой партией наркотиков

Правоохранительные органы Испании перехватили судно, на борту которого нашли более 4,3 тонны кокаина. Об этом сообщили на сайте гражданской гвардии страны.

Судно перехватили примерно в тысяче километров к югу от Канарских островов. По данным ведомства, полиция задержала четырех членов экипажа: граждан Румынии и Молдавии, а также Испании и Марокко.

Операция прошла при сотрудничестве с властями США и Великобритании. Стало известно, что наркотики на этом судне перевозили из Южной Америки.

До этого суд Амстердама признал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса виновным в покупке 1362 кг кокаина и транспортировке веществ из Бразилии. Прокуратура заявила, что Промес был главным организатором перевозки наркотиков и входил в преступную сеть.

По информации De Telegraph, две большие партии наркотического вещества, принадлежащих Промесу, полиция нашла в порту Антверпена еще в 2020 году. Кокаин был спрятан в мешки с морской солью на контейнеровозе из Бразилии.

Ранее в Москве задержали контрабандиста, который доставлял наркотики из Испании почтой.