Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Испании перехватили судно с большой партией наркотиков

В Испании перехватили судно, на борту которого нашли более 4,3 тонны кокаина

close
100%
Depositphotos

Правоохранительные органы Испании перехватили судно, на борту которого нашли более 4,3 тонны кокаина. Об этом сообщили на сайте гражданской гвардии страны.

Судно перехватили примерно в тысяче километров к югу от Канарских островов. По данным ведомства, полиция задержала четырех членов экипажа: граждан Румынии и Молдавии, а также Испании и Марокко.

Операция прошла при сотрудничестве с властями США и Великобритании. Стало известно, что наркотики на этом судне перевозили из Южной Америки.

До этого суд Амстердама признал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса виновным в покупке 1362 кг кокаина и транспортировке веществ из Бразилии. Прокуратура заявила, что Промес был главным организатором перевозки наркотиков и входил в преступную сеть.

По информации De Telegraph, две большие партии наркотического вещества, принадлежащих Промесу, полиция нашла в порту Антверпена еще в 2020 году. Кокаин был спрятан в мешки с морской солью на контейнеровозе из Бразилии.

Ранее в Москве задержали контрабандиста, который доставлял наркотики из Испании почтой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами