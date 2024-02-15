Стилист дала совет, что подарить мужчине на 23 февраля

Выбор одежды для мужчины в качестве подарка на 23 февраля зависит от его индивидуальных предпочтений, однако есть универсальные варианты, такие как качественная рубашка, свитер или свитшот. Об этом в интервью РИАМО сообщила эксперт по стилю Дарья Ломкова. Небанальным подарком, по ее словам, также станут трусы или носки с оригинальным рисунком.

«Выберите носки с интересным узором, цветом или символикой, которая будет соответствовать интересам и хобби мужчины. Также в холодное время года свитер или свитшот являются практичным и комфортным подарком. Убедитесь, что выбранная модель не только соответствует стилю получателя, но и сделана из качественных материалов», — посоветовала стилист.

Если мужчина занимается фитнесом или какими-либо видами спорта, весьма практичным подарком будет спортивная одежда, добавила она.

Персональный стилист Екатерина Ловцевич до этого перечислила ошибки россиян в зимних образах. Она не советует надевать тесную верхнюю одежду. Лучше отдавать предпочтение более свободным вариантам.

Кроме того, по ее словам, ошибкой будет носить зимой тонкие колготки, особенно бежевые, потому что они смотрятся немодно и неуместно. Вместо этого лучше надевать плотные черные или цветные. Ловцевич добавила, что в холодное время года не рекомендуется надевать обувь на шпильке и летние кроссовки.

Ранее стилист назвал главные тренды 2024 года.