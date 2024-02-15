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Названо число госпитализированных жителей Белгорода после атаки ВСУ

В Белгороде после ракетного удара со стороны ВСУ госпитализировали 15 человек

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Более 10 жителям города Белгорода понадобилась госпитализация в результате ракетного удара со стороны украинских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приемное отделение местной больницы №2.

В материале уточняется, что после атаки в больницу доставили 13 пострадавших. Однако врачи не смогли сохранить жизни двоих из них — женщины и ребенка.

«На данный момент госпитализированы 13 человек, из них восемь человек в реанимации», — рассказал источник агентства.

Позже в медицинском учреждении уточнили, что в настоящее время в больнице находятся 15 пострадавших.

Днем 15 февраля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли территорию Белгородской области, включая ее административный центр. В результате один из снарядов попал в здание магазина в городе Белгороде.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, во время атаки ранения различной степени тяжести получили 23 человека. В том числе речь идет о шестерых несовершеннолетних. При этом пятерых граждан, включая одного ребенка, спасти не удалось.

Глава областной администрации лично побывал на месте прилета. Его сопровождал мэр населенного пункта Валентин Демидов.

Ранее в МИД РФ прокомментировали атаку украинских войск на Белгород.

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