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Российские врачи вывели из организма пациента девять литров мочи

В Ижевске врачи вывели девять литров мочи из организма пациента

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Городская Клиническая Больница № 6 Ижевск/VK

Врачи Городской клинической больницы №6 в Ижевске вывели девять литров мочи из мочевого пузыря пациента. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам врачей, из-за невнимательного отношения к своему здоровью у мужчины за несколько лет сформировался дивертикул мочевого пузыря (утолщение), в котором скапливалась моча. Мочевой пузырь разросся до таким объемов, что стал занимать большую часть брюшной полости.

«На фото виден переполненный мочевой пузырь, который занимает большую часть брюшной полости. После постановки уретрального катетера выведено 9 (!) литров мочи», — рассказали медики.

Врачи отметили, что при подобной проблеме пациенты жалуются на ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, дискомфорта в области мочевого пузыря, болезненности при мочеиспускании, появление примесей крови.

Мужчине после операции установили цистосому.

Ранее в Удмуртии врачи спасли пациента, у которого селезенка увеличилась в 15 раз и порвалась.

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