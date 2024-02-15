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Пассажирку сняли с рейса, потому что она слишком часто ходила в туалет

Complex: женщину в Мексике сняли с рейса за частые походы в туалет в самолете

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Александр Кряжев/РИА Новости

Женщина из Канады рассказала, что ее сняли с рейса, потому что она слишком часто ходила в туалет, пишет Complex.

Джоанна Чиу собиралась лететь из Мексики в Канаду. По словам женщины, перед вылетом у нее случилось расстройство желудка, но она не стала сдавать билет. Поднявшись на борт самолета, пассажирка несколько раз отходила в туалет до взлета, что якобы и стало причиной того, что ее сняли с рейса.

«Меня только что сняли с рейсам, потому что у меня было расстройство желудка, и я слишком часто ходила в туалет перед взлетом», — пожаловалась она в соцсетях.

Кроме того, Чиу сообщила, что ей не предложили номер в отеле или билет на другой рейс.

«Компания даже не стала оплачивать мне такси до отеля, расположенного в 20 минутах езды», — продолжила она.

Позже Джоанна добавила, что благополучно добралась до дома, но большинство комментаторов интересовал один вопрос.

«Сколько раз надо сходить в туалет, чтобы сняли с рейса?» — интересуются люди.

Ранее в США пассажира выгнали из самолета за чрезмерный метеоризм.

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