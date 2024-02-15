В Приморье воспитательница пыталась силой уложить ребенка спать и выставила его в коридор

Воспитательница из Уссурийска попыталась уложить ребенка стать и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает «Подъем».

На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как педагог пытается уложить мальчика в кровать перед обеденным сном, но ребенок начинает капризничать, и женщина пытается уладить вопрос силой.

По словам родителей воспитанника, после этого воспитательница отвела их сына в коридор, чтобы он не мешал другим детям. Взрослые заявили, что педагог грубо дергала ребенка. После произошедшего у него остались синяки.

«У мальчика задержка речевого развития, он может капризничать и требует индивидуального подхода при общении», – сообщается в публикации.

В администрации детского сада сообщили, что сейчас в ситуации разбираются правоохранители. По словам сотрудников, в соцсетях «написано не то, что на самом деле».

Ситуацией заинтересовались в СК РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге женщина потребовала от детского сада полмиллиона рублей после того, как там травмировалась ее дочь.