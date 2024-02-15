Воронежец выстрелил в лицо мужчине, пнувшему его автомобиль

В Воронеже юноша выстрелил в лицо мужчине, который пнул его автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал »Блокнот Воронеж».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Бульваре Победы. Компания молодых людей подъехала к 48-летнему мужчине с неустойчивой походкой, чтобы предложить ему помощь.

Однако прохожий агрессивно отреагировал на внимание юношей и вступил с ними в конфликт, а затем ударил ногой по их автомобилю. После этого водитель машины достал травматический пистолет, выстрелил в лицо россиянину и скрылся.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у него рваную рану глаза и перелом скулоорбитального комплекса слева.

Личность стрелка установили, им оказался 21-летний местный житель. Его задержали.

Ранее в Калужской области мужчина выстрелил из сигнального пистолета из ревности.