Россиян предупредили об увеличении числа поддельных духов

В России увеличилось число поддельных духов на фоне того, что покупатели начали массово скупать продукцию, потому что боялись ее исчезновения из-за санкций. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова.

«Прибавилось подделок. Я не знаю, что везут по параллельному импорту. Люди приходят ко мне с совершенно очевидными подделками, но они не продаются в магазинах, они их покупают на рынке, покупают на сайтах. Рынок подделок был очень на подъеме, потому что это было оправдано ценой, которую люди готовы были платить за любимые духи, опасаясь, что они исчезнут с рынка», — сообщила эксперт.

При этом Чернышова отметила, что рынок парфюмерии в стране оказался перенасыщен, на фоне чего стоимость продукции снизилась.

Накануне сообщалось, что средняя цена за флакон духов в России в 2023 году составила 1545 рублей, это на 24% ниже, чем в 2022-м, когда стоимость в среднем достигала 2042 рублей. По мнению аналитиков, средняя стоимость духов упала из-за роста спроса у населения на отечественные товары, поскольку цены у них намного ниже, чем у импортных.

Ранее стало известно, что россиянке не продали духи в тайском duty free из-за ее гражданства.