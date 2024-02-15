Врач рассказала, какой сыр является самым опасным для сердца

Самым вредным для здоровья сердца сыром считается пармезан, потому что в нем содержится большое количество жира и соли. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Такие продукты стоит ограничивать. Жир, содержащийся в сыре, все-таки насыщенный. Повышенное содержание насыщенных жиров в питании – это риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклероза, что приводит в дальнейшем к инфаркту и инсульту, — предупредила врач.

Большое количество соли в продукте грозит развитием гипертонической болезни и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, продолжила специалист. Она также отметила, что меньше всего вреда здоровью приносит сыр фета, потому что в нем не так много вредных компонентов. По словам Кругловой, в день можно есть не более 40 г продукта.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов до этого говорил, что сыр может навредить здоровью поджелудочной железы и привести к панкреатиту при чрезмерном употреблении. По его словам, есть его нужно в разумных количествах.

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