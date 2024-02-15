Бездомные собаки набросились на жительницу Краснодара

В Краснодаре бездомные собаки набросились на женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле жилого комплекса «Панорама» на Восточно-Кругликовской улице. Сообщается, что стая собак подбежала к девушке, набросилась на нее и повалила на землю.

Произошедшее попало в объектив камеры видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Водитель остановился и отправился на помощь жительнице Краснодара, сообщает Kub Mash.

Информации о состоянии подвергшейся нападению бездомных животных россиянки на данный момент не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее в Хабаровске мужчина серьезно пострадал после нападения стаи бродячих собак.