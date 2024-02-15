В Волгограде пациенты напали на фельдшеров и разбили в машине «скорой» окно

В Волгограде участники драки, к которым на вызов приехала скорая помощь, проявили агрессию к фельдшерам и повредили машину медиков. Об этом сообщили в пресс-службе Клинической станции скорой медицинской помощи Волгоградской области.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 февраля. Медики выехали на вызов, чтобы помочь нескольким пострадавшим в драке на улице Зерноградской, и сами едва не стали целью агрессии пациентов. Несколько участников драки набросились на фельдшеров и машину «скорой», разбив у нее лобовое стекло. Никто из медиков не пострадал.

Фельдшеры оказали помощь пострадавшим в драке молодым людям 2000-го и 2002 года рождения и доставили их в одну из городских больниц.

В пресс-службе областного МВД заявили, что задержали двоих мужчин, один из которых избил оппонентов и разбил стекло служебной машины. На него составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».

В полиции отметили, что выясняют обстоятельства случившегося.

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