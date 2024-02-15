Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Волгограде пациенты напали на фельдшеров и разбили в машине «скорой» окно

В Волгограде участники драки напали на карету скорой, которая прибыла на вызов

close
100%
ГБУЗ «КССМП»/VK

В Волгограде участники драки, к которым на вызов приехала скорая помощь, проявили агрессию к фельдшерам и повредили машину медиков. Об этом сообщили в пресс-службе Клинической станции скорой медицинской помощи Волгоградской области.

Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 февраля. Медики выехали на вызов, чтобы помочь нескольким пострадавшим в драке на улице Зерноградской, и сами едва не стали целью агрессии пациентов. Несколько участников драки набросились на фельдшеров и машину «скорой», разбив у нее лобовое стекло. Никто из медиков не пострадал.

Фельдшеры оказали помощь пострадавшим в драке молодым людям 2000-го и 2002 года рождения и доставили их в одну из городских больниц.

В пресс-службе областного МВД заявили, что задержали двоих мужчин, один из которых избил оппонентов и разбил стекло служебной машины. На него составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство».

В полиции отметили, что выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на Алтае предложили вооружить бригады скорой помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами