Отца Миши Бахтина, вышедшего на пикет с требованием обеспечить сына лекарством, задержали

Яна Бахтина, мать страдающего от спинально-мышечной атрофии (СМА) Миши Бахтина, сообщила «Газете.Ru» о задержании мужа после пикета с требованием к президенту обеспечить сына лекарством.

«Дмитрия задержали, увезли в пятый отдел на Сакко и Ванцетти», — сказала она.

До этого женщина объясняла «Газете.Ru», что они с мужем вновь вышли на пикет, «чтобы в очередной раз сказать о том, что нашего ребенка не обеспечивают лекарством». Бахтина также рассказывала, что во время демонстрации полицейские подошли проверять их документы и заявили, что «не занимаются благотворительностью», поэтому не могут помочь ребенку.

В 2021 году больному СМА Мише Бахтину сделали укол импортного препарата «Золгенсма», после чего его родители обратились с просьбой продолжить лечение с помощью препарата «Спинраза». Врачи отказывались вводить препарат, ссылаясь на отсутствие клинических испытаний совместимости «Спинразы» и «Золгенсма», однако вскоре суд обязал областной минздрав обеспечить Мишу необходимым лекарством.

В июле 2023 года Мише Бахтину пообещали выдать препарат «Рисдиплам», однако его мальчику так и не предоставили. В январе этого года мать ребенка заявила «Газете.Ru», что министерство здравоохранения Свердловской области пытается через суд отменить обязательство об обеспечении ее сына препаратом «Спинраза».

Ранее в России начали испытывать первое отечественное лекарство от СМА.