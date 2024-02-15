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В Амурской области подростки устроили уличные бои

«360»: полиция установит участников подростковой драки в Амурской области

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В городе Свободном Амурской области подростки устроили несколько драк, снимая все это на телефон. Бои происходили в большой компании с участием девушек и парней, которые стояли вокруг дерущихся по очереди ребят. Этим делом заинтересовалась полиция, сообщает телеканал «360».

Школьники дрались парами по очереди. Так, один из парней сразу повалил соперника на землю и пинал его по спине до тех пор, пока окружавшие не призвали его остановиться. Затем драка началась между другими подростками. Завершился бой, когда один из парней ударил поваленного на землю подростка в лицо.

Пострадавший мальчик пожаловался на боль в животе и сообщил, что недавно перенес операцию.

Видео с дерущимися подростками опубликовали в интернете, после чего им заинтересовалась полиция. По данным УМВД России по Амурской области, сотрудники правоохранительных органов изучают видеозапись и устанавливают участников конфликта.

Ранее в Омске студенты устроили массовую драку недалеко от церкви.

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