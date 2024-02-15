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На западе Украины повреждение получила трансформаторная подстанция

Минэнерго Украины: во Львове повреждена трансформаторная подстанция

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Во Львове повреждение получила трансформаторная подстанция. Об этом сообщается министерство энергетики Украины в своем Telegram-канале.

«Существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения, в том числе трансформаторная подстанция», — говорится в публикации.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявлял, что в городе, где произошла серия взрывов, получил повреждения объект инфраструктуры.

Накануне глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров заявлял, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье повредили объект инфраструктуры.

Помимо этого сообщения о мощных взрывах поступили в Киеве и области, Днепропетровске и Львове, а также Хмельницкой области Украины.

Утром 15 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице произошли несколько взрывов. В городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), уточнил он. Как отметил глава населенного пункта, аналогичная ситуация наблюдается в Киевской области.

Ранее стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Курской области.

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