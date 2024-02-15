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Названа предварительная причина пожара в центре Москвы

РИА: пожар в «Известия Холл» в Москве мог произойти из-за сварочных работ

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Сварочные работы при реконструкции здания внутри комплекса «Известия Холл» на Пушкинской площади в центре Москвы могли привести к пожару. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По его словам, это предварительная причина.

Согласно информации МЧС РФ, пожарным удалось локализовать пламя. Огонь распространился по территории трех неиспользуемых строений на площади 1,5 тысячи квадратных метро во дворе «Известия холл» на Пушкинской площади (ул. Тверская, д. 18, корп. 1). В 10.04 пожар полностью потушили. Официальной информация о пострадавших не было, однако СМИ сообщали об одном пострадавшем. Из-за происшествия ограничили движение по Тверской улице и перекрыли вход на станцию метро «Пушкинская».

По данным Mash и Shot, от огня пострадали ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция», во внутреннем дворе обрушился металлический купол. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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