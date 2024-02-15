Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российским вузам рекомендовали повысить размер стипендий

В Минобрнауки призвали вузы России повысить стипендии до прожиточного минимума

close
100%
Владимир Песня/РИА «Новости»

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский рекомендовал российским вузам закрепить размер стипендий на уровне не ниже прожиточного минимума. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума. При этом он признал, что в каждом университете есть свои подходы к назначению и распределениям стипендии, однако все же стоит закрепить единую минимальную сумму двух стипендий, которая в итоге не должна быть ниже прожиточного минимума.

По его словам, Минобрнауки РФ уже направило в российские вузы соответствующее письмо с рекомендациями.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что россияне должны зарабатывать не ниже 100 тыс. рублей в месяц для нормальной жизни.

Так депутат прокомментировал обновленные данные Росстата о том, что численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале этого года уменьшилась до 14,8 млн человек с 15,3 в прошлом году. Граница бедности при этом составила 14 392 рубля. Такие данные Арефьев назвал «выживанием».

Ранее россиянам напомнили о возможности получить пособие на ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами