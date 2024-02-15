Российским вузам рекомендовали повысить размер стипендий

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский рекомендовал российским вузам закрепить размер стипендий на уровне не ниже прожиточного минимума. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума. При этом он признал, что в каждом университете есть свои подходы к назначению и распределениям стипендии, однако все же стоит закрепить единую минимальную сумму двух стипендий, которая в итоге не должна быть ниже прожиточного минимума.

По его словам, Минобрнауки РФ уже направило в российские вузы соответствующее письмо с рекомендациями.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что россияне должны зарабатывать не ниже 100 тыс. рублей в месяц для нормальной жизни.

Так депутат прокомментировал обновленные данные Росстата о том, что численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале этого года уменьшилась до 14,8 млн человек с 15,3 в прошлом году. Граница бедности при этом составила 14 392 рубля. Такие данные Арефьев назвал «выживанием».

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