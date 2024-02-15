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В российском регионе воспитанница детского дома избила ребенка

В Томской области полиция проверяет данные об избиении ребенка в детском доме

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Телеграм-канал «Регион-70 Томск»

В Томской области полиция проверяет данные об избиении ребенка в детском доме. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По предварительных данным правоохранительных органов, в августе прошлого года в одном из детских домов области несовершеннолетней были причинены телесные повреждения. Участники инцидента установлены, полиция проводит проверку.

По данным Telegram-канала »Регион-70 Томск», девушка-подросток избила малолетнюю девочку, угрожая ей. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого воспитанники уральского детского дома напали на улице на ребенка и вымогали у него деньги. Трое подростков в возрасте от 14 до 16 лет пристали к девочке и мальчику младшего возраста.

Ранее СК возбудил дело о халатности после издевательств в омском детдоме.

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