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Врач объяснил, кому нельзя пить квас

Врач Гинзбург: людям с сахарным диабетом не стоит пить квас

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Людям с сахарным диабетом и заболеваниями желудка не рекомендуется пить магазинный квас. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Эксперт уточнил, что в таком напитке может содержаться большое количество сахара, поэтому он способен сильно повысить уровень глюкозы в крови.

«Многие производители делают так, чтобы сахара в квасе было много. Это привлекает потребителя. Квас с избытком сахара нежелателен при диабете. В традиционном же напитке, который готовят дома, сахара обычно немного», — отметил Гинзбург.

При этом людям с заболеваниями желудка не рекомендуется пить любой квас, даже домашний, продолжил врач. По его словам, данный напиток раздражает его и может вызвать обострение, усиление болей.

Нутрициолог Ирина Писарева до этого рассказала «Газете.Ru», что потребителям стоит с осторожностью относиться к квасу, так как в нем содержится алкоголь. Человек может опьянеть, если выпьет от двух до трех литров этого напитка в течение часа. Писарева добавила, что количество алкоголя в квасе может увеличиться, если его неправильно транспортировать и хранить.

Ранее сообщалось, что в российском квасе выявлено тройное превышение нормы алкоголя.

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