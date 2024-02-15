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Пожар на Пушкинской площади в Москве ликвидировали

МЧС: в Москве полностью ликвидирован пожар в районе «Известия Холл»

В Москве специалисты МЧС России полностью ликвидировали пожар на Пушкинской площади во дворе здания «Известия холл». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В Москве полностью ликвидировали пожар», — говорится в публикации.

Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало.

Пожар в районе «Известия холла» начался утром 15 февраля. Сообщалось, что вспыхнули бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms внутри здания, после чего пламя перекинулось на крышу. В ходе инцидента обрушился металлический купол внутри двора.

Позднее в МЧС уточнили, что огонь охватил три неэксплуатируемых строения во дворе «Известия холла».

На месте происшествия работали более 120 специалистов МЧС и 35 единиц техники.

Также сообщается, что пожарные локализовали возгорание одного из резервуаров на нефтебазе в Курской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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