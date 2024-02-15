Эксперт оценил, безопасно ли готовить коктейль со снегом по рецепту Риз Уизерспун

В «зимнем коктейле» голливудской актрисы Риз Уизерспун вместе с талым снегом могли оказаться повышенные концентрации мышьяка, кадмия, свинца, меди, цинка, ртути, ванадия, марганца, молибдена, нефтепродуктов и других вредных для организма веществ. Об этом kp.ru рассказал кандидат географических наук, директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслан Шарафутдинов.

«Кроме того, в 1 мл снеговой талой воды может находиться до сотни тысяч бактерий. В основном это сапрофитные коринебактерии, составляющие важную часть микрофлоры воздуха и безвредные для организма. А вот присутствие некоторых стафилококков и микрококков способно не самым лучшим образом отразиться на здоровье», — подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, в случае разового употребления такого напитка вряд ли можно сильно навредить организму. Однако он подчеркнул, что городской снег непригоден для изготовления подобных «деликатесов». Для таких экспериментов Шарафутдинов рекомендует собирать снег в удаленных районах, например, в тайге или высоко в горах, вдали от промышленных предприятий и магистралей.

В январе Риз Уизерспун выложила ролик, в котором показала, как готовит коктейль под названием Snow Salt Chococinno. Знаменитость начала с того, что взяла две кружки снега с крыши своей машины. После этого она добавила соленую карамель и шоколадный сироп. В конце актриса залила содержимое холодным кофе.

Ранее Риз Уизерспун раскритиковали из-за ее коктейля со снегом.