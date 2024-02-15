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Врачи назвали два типа кофеманов, одному из которых кофе может навредить

Врач-диетолог Королева: среди кофеманов есть быстрые и медленные метаболизаторы

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Зависимость от кофе может вызывать нарушение работы центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, усугублять хроническую усталость и нарушать сон. Причем степень проявления этих проблем зависит от генетической предрасположенности человека, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Всех кофеманов она в беседе с Общественной Службой Новостей поделила на две основные группы – быстрых метаболизаторов и медленных метаболизаторов.

Организм первых быстро перерабатывает кофеин и выводит остаточные продукты, а у вторых промежуточные продукты обмена накапливаются и продолжают оказывать негативное воздействие на системы организма. Как пояснила Королева, это зависит от определенного набора генов, отвечающих за систему детоксикации организма.

Также генетика влияет на формирование вредных привычек – наличие гена DRD2 делает человека более склонным к кофеиновой или кофеино-сигаретной зависимости.

«Есть любители не только выпить 15 чашечек кофе в день, но и каждую из них сопровождать курением», — пояснила врач.

Пристрастие к сочетанию кофе и сигарет сказывается на работе центральной нервной, сердечно-сосудистой и других систем организма.

Людям с медленной переработкой кофеина кофе можно пить не чаще трех раз в неделю, так как в противном случае система детоксикации организма не будет успевать выводить накопленные метаболиты из организма, подчеркнула Королева. Определить, к какому типу кофеиновой зависимости относится тот или иной человек может помочь только специалист.

Напомним, эндокринологи отмечают, что излишнее потребление кофе может вызвать бессонницу, тревогу и плохое пищеварение. При регулярном потреблении напитка организм может развить толерантность к кофеину, а резкий отказ от него приведет к синдрому отмены с сопутствующими симптомами.

Ранее врачи объяснили, как кофе влияет на пустой желудок.

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