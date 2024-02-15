В Москве ликвидировали открытое горение во дворе «Известия холла»

Спасатели ликвидировали открытое горение во дворе здания «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«В настоящее время открытое горение ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали журналистам.
При этом ранее телеканал «360» сообщил, что при пожаре пострадал один человек, у которого зафиксировали ожог руки.
Пожар в районе «Известия холла» начался утром 15 февраля — сообщалось, что вспыхнули бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms внутри здания, после чего пламя охватило крышу. В ходе инцидента обрушился металлический купол внутри двора.
Позднее в МЧС уточнили, что огонь охватил три неэксплуатируемых строения во дворе «Известия холла».
В данный момент на месте происшествия работают более 120 специалистов МЧС и 35 единиц техники. Возгорание удалось локализовать.
Ранее сообщалось, что из-за пожара в «Известия холле» закрыли два выхода из станции метро «Пушкинская».