В Москве ликвидировали открытое горение во дворе «Известия холла»

Спасатели ликвидировали открытое горение во дворе здания «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали журналистам.

При этом ранее телеканал «360» сообщил, что при пожаре пострадал один человек, у которого зафиксировали ожог руки.

Пожар в районе «Известия холла» начался утром 15 февраля — сообщалось, что вспыхнули бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms внутри здания, после чего пламя охватило крышу. В ходе инцидента обрушился металлический купол внутри двора.

Позднее в МЧС уточнили, что огонь охватил три неэксплуатируемых строения во дворе «Известия холла».

В данный момент на месте происшествия работают более 120 специалистов МЧС и 35 единиц техники. Возгорание удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в «Известия холле» закрыли два выхода из станции метро «Пушкинская».