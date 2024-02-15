Врач рассказала, какой мед является самым полезным для здоровья

Самым полезным для здоровья считается липовый мед, он обладает жаропонижающим действием и может помочь при простуде. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Он работает как аспирин и ибупрофен. Конечно, не в такой сильной степени, но тем не менее. Также липовый мед — это хорошее болеутоляющее. Он снимает боль в мышцах и костях, когда ломит тело при болезни. Липа сама по себе хорошо успокаивает. Поэтому после чая с липовым медом отлично засыпается», — отметила эксперт.

На втором месте по пользе находится акациевый мед, продолжила врач. По ее словам, в нем содержится наименьшее количество сахара, поэтому такой мед не так вреден для людей со склонностью к повышению глюкозы в крови. На третьем месте — гречишный мед. В нем присутствует большое количество железа и аминокислот.

«Конечно, там железо в другой, негемовой форме (не входит в состав гемоглобина. – прим. ред.), но тем не менее это тоже будет полезно. Гречишный мед хорошо укрепляет иммунную систему, дает энергию организму», — заключила Соломатина.

Врач-диетолог Наталья Круглова до этого говорила, что в одной чайной ложке меда содержится около 5-6 г сахара. По ее словам, исходя из безопасной суточной дозы сахара в 30 г, в день можно есть не более шести чайных ложек меда при условии, что другие сладости употребляться не будут.

Ранее россиянам рассказали, могут ли мед и чеснок защитить от ОРВИ.