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ФСБ задержала в Новосибирске организатора этнической банды вымогателей

В Новосибирске суд арестовал обвиняемого в создании группы рэкетиров

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ФСБ РФ по Новосибирской области

Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске Ходжаназара Абдуллаева — предполагаемого организатора этнической банды, которая занималась рэкетом. Об этом пишет ТАСС.

Основной состав банды вымогателей сотрудники ФСБ задержали в конце 2023 года.

По данным следствия, Ходжаназар Абдуллаев занял деньги предпринимателю, который работает на Хилокском рынке. Когда тот отдал долг, вымогатель потребовал еще 3 млн рублей, заявляя, что это проценты. Однако бизнесмен отказался, за что ему стали угрожать и в итоге избили.

Абдуллаева и его подельников задержали.

Позже Октябрьский районный суд Новосибирска избрал Абдуллаеву меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Москве суд заключил под стражу четверых курьеров, которые обокрали 80-летнего генерала в отставке Анатолия Миренкова и его супругу. Пенсионер полагал, что спасает свои сбережения, а также участвует в секретной спецоперации против мошенников, хотя все было с точностью наоборот.

Ранее в Петербурге суд вынес приговор афганским беженцам за попытку попасть в Европу.

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