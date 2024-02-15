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В СК РФ возбудили дело после того, как сотрудники ГИБДД не заметили инсульт у водителя

На Урале завели дело из-за сотрудников ГИБДД, не заметивших инсульт у водителя

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

На Урале следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ГИБДД, которые проигнорировали самочувствие дальнобойщика. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на юриста пострадавшего.

Правоохранители усмотрели в действиях предполагаемых злоумышленников признаки халатности.

По словам юриста, он получил постановление о возбуждении дела. Выяснилось, что фактически полиция установила личности подозреваемых, но в документе они не указаны. Таким образом, сотрудники ГИБДД могут продолжать несение службы.

Юрист добавил, что он планирует обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Сам инцидент произошел 5 января. Водитель возвращался из командировки. В дороге он почувствовал себя плохо и спровоцировал ДТП без каких-либо серьезных последствий. Сотрудники ГИБДД заметили, что человек за рулем не говорит и ни на что не реагирует. Правоохранители решили, что он пьян.

Позже на место приехали коллеги дальнобойщика и вызвали скорую помощь. В результате мужчина попал в больницу только спустя шесть часов после ДТП и выжил.

Ранее в центре Москвы блогер Лерчек попала в ДТП.

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