Политика Леонида Гозмана* и экономиста Константина Сонина** хотят заочно арестовать

Гагаринский районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом). Это следует из картотеки дел суда.

Также суд зарегистрировал аналогичное ходатайство в отношении экономиста Константина Сонина (признан в РФ иностранным агентом).

По данным суда, экономист и политик обвиняются в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, рассмотрение назначено на 20 февраля.

В конце 2023 года стало известно, что материалы, которые публиковал Гозман, прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование, итогом которого стал вердикт: Гозман намеренно искажает информацию о ходе специальной военной операции.

В марте 2023-го в отношении экономиста, профессора Чикагского университета и бывшего проректора Высшей школы экономики Константина Сонина возбудили дело за фейки. В суде отметили, что экономист создал три публикации в Telegram на своем персональном канале «Константин Сонин», где распространял недостоверную информацию о Вооруженных силах России. Позже СК возбудил против него уголовное дело.

Ранее Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ.