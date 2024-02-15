В Якутии двое детей оказались в частном доме во время пожара

Пожарные Якутии ликвидировали возгорание в частном доме, где оказались дети. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в селе Крест-Кытыл Намского района. Когда специалисты прибыли на место, внутри дома уже было заметно сильное задымление.

Для тушения привлекли десять человек и три единицы техники.

В результате огонь затронул стену и пол на площади 15 квадратных метров. В доме находились дети четырех и шести лет, но спасти их медикам не удалось.

«Для работы с родственниками привлечены психологи Главного управления», – сообщается в публикации.

На данный момент дознаватели выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в московском «Известия холле» произошел сильный пожар.