В Бийске сообщили о взрыве

Жители Бийска в Алтайском крае рассказали о взрыве в городе. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП БИЙСК | НОВОСТИ».

По словам очевидцев, от ударной волны у них задребезжали окна в квартирах. Они также показали фото и видео, на которых запечатлеy большой столб дыма.

До этого сотрудники ФСБ предотвратили подрыв у газораспределительной станции в Ленинградской области. В ведомстве сообщили, что рядом с газораспределительной станцией был задержан подозрительный мужчина, который оказался иностранным гражданином, украинцем по национальности. У него изъяли и обезвредили пять самодельных взрывных устройств.

Сам задержанный мужчина признался, что собирался подорвать трубопроводный узел газораспределительной станции и вывести из строя трубопровод. Ему сообщили через мессенджер координаты тайника со взрывными устройствами, рассказали в ФСБ.

Ранее в Баку произошел крупный пожар.