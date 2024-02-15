В Москве взорвалась «Газель»

Утром 15 февраля на Рабочей улице в Таганском районе Москвы взорвалась «Газель». Об этом сообщил источник телеканала «360».

По его словам, машина продолжительное время горит.

До этого стало известно, что в центре Москвы на улице Плющихе в районе Хамовники произошла стрельба. Отмечается, что двое автомобилистов не поделили дорогу рядом с отелем «Золотое кольцо». В результате конфликта один из водителей достал оружие и выстрелил. Предполагается, что оно было травматическим.

А в Саратове водитель врезался в припаркованную машину скорой помощи и избил медбрата. Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Университетской в Саратове, машина скорой помощи стояла возле подъезда в ожидании пациента, к которому поднялись врачи, внезапно в авто врезался легковой автомобиль.

Из «Жигулей» вышел мужчина и начал кричать на медбрата, который был за рулем «скорой», в ходе конфликта саратовец ударил медицинского работника по голове. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее известного российского актера лишили прав после того, как он сбежал с места ДТП.