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В Барнауле во время обрушения крыши пострадали два человека

В Барнауле два человека пострадали при обрушении крыши

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Администрация города Барнаула

В Барнауле из-за неблагоприятных погодных условий с административного здания сорвало крышу. Об этом сообщают в администрации города.

Инцидент произошел в Индустриальном районе, на улице Власихинской. В результате пострадали два человека, но госпитализация обоим не понадобилась. Подробности о состоянии местных жителей не сообщаются.

«Кроме того, в результате сильного ветра незначительные повреждения получили кровли на девяти зданиях, устранено – четыре, также повреждено 11 светофорных объектов», – сообщается в публикации.

В Барнауле 14 февраля порывы ветра достигали 22 м/с. Из-за погодных условий в городе специалисты зафиксировали 30 происшествий. Аварийные бригады устраняют последствия инцидентов.

Ранее в Челябинской области из-за снежной бури ограничили движение на трассе.

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