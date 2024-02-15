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Синоптики рассказали москвичам о погоде 15 февраля

Росгидромет: 15 февраля в Москве будет облачная погода, мокрый снег и +2°C

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Maxim Shemetov/Reuters

В четверг, 15 февраля, москвичей ждет облачная с прояснениями погода, снег, гололедица и -10°C. Такой прогноз опубликовали синоптики Росгидрометцентра.

Согласно метеоданным, дневная температура воздуха в столице будет варьироваться от -8 до -10°C. Будет снег, местами сильный, дороги покроет гололедица. Ожидается юго-восточный ветер скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление и днем, и ночью будет ровным — 760 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу, 16 февраля, столбики термометров опустятся до -11...-13°C, снег и гололедица сохранятся.

Перед этим научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд посоветовал россиянам не радоваться сообщениям о теплом феврале.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Россию пришли аномальные холода, на большей части страны температура воздуха опустилась ниже нормы.

Ранее стало известно, верят ли россияне в существование климатического оружия.

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