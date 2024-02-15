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Рядом с Камчаткой произошли землетрясения

У берегов Камчатки произошли два землетрясения

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Два землетрясения были зафиксированы у побережья Камчатки в Авачинском заливе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентры обоих сейсмособытий находились близко друг к другу. Первое землетрясение с магнитудой 4,4 произошло в 129 километрах от Петропавловска-Камчатского, а следующее с магнитудой 4,8 — в 136 километрах от города.

Населенные пункты региона не ощутили последствий этих толчков, и угроза цунами не объявлялась.

21 января на Камчатке также произошло землетрясение. Как передает ведомство, подземные толчки силой до трех баллов ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского. Разрушений не было. Угроза цунами не объявлялась.

15 января в Курумканском районе Бурятии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7.

16 января на японском полуострове Ното произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.

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